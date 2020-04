Leonardo - "Cenacolo"

Cenacolo

Nel 1494 riceve il compito di dipingere nel refettorio del convento Santa maria delle Grazie, un grande affresco dell’Ultima cena. In un refettorio è assolutamente logico che venga dipinta una scena dell’Ultima cena: Leonardo vuole trasformarlo in una sorta di mausoleo familiare. Vuole che tutte le tombe vengano collocate all’interno di questo complesso, anche se poi non ci riuscirà.Dal 1494 al 1498 Leonardo è impegnato nella realizzazione di questo importante dipinto su parete.Nella pittura italiana ed europea del 1400 la raffigurazione dell’Ultima cena non è mai legata al miracolo eucaristico, ma è legata all’avvenuto tradimento di Giuda, che viene raffigurato dall’altra parte del tavolo, per essere additato come colui che ha tradito Gesù Cristo. Leonardo invece rappresenta l’annuncio del tradimento di Giuda, e dopo aver pronunciato quelle parole gli apostoli si alzano improvvisamente dalle sedie per accusarsi reciprocamente e scovare il traditore. È un dipinto unico nel suoi genere, che non avrà repliche nella storia dell’arte successiva. Gli apostoli usano il linguaggio del corpo per indicare la loro contrarietà rispetto alle parole pronunciate da Cristo: Giuda è completamente nascosto nella massa degli apostoli e non è più facilmente additabile. Noi sappiamo che Giuda è l’apostolo E della figura 34, che prende delle caratteristiche fisiche tipicamente ebraiche: assomiglia moltissimo al gabbeliere del Tributo di Masaccio. Gli apostoli manifestano rabbia rispetto a quello che ha detto Cristo, perché sono parole molto pesanti.La scena dell’ultima cena è costituita dentro una stanza, caratterizzata da una rigorosa prospettiva centrale, dove Cristo è il centro della scena e il punto di fuga. Il dipinto doveva essere la parte più importante del refettorio: i frati, mangiando all’interno del refettorio, avevano la sensazione reale di partecipare al Cenacolo di Cristo. Purtroppo questo effetto è durato poco, perché sotto il dipinto è stata aperta una porta, poi murata. Attraverso questa porta infatti passavano dei frati con le pietanze calde, che hanno distrutto l’effetto forse più importante che Leonardo aveva creato usando la prospettiva.La tecnica utilizzata per quest’opera non è l’affresco, perché Leonardo non vuole usare questa tecnica, ma ne vuole sperimentare una “innovativa”, per poter costantemente ritoccare questo dipinto. Ha utilizzato una tecnica che veniva di solito utilizzata per le tavole a legno: un fondo ricoperto di gesso e colori a tempera. Ciò non può funzionare e già nel 1517 l’opera continua a scrostarsi: la colpa non è degli uomini, ma di Leonardo, che ha voluto utilizzare una tecnica non adatta ad un muro. Il Cenacolo è stato spessissimo restaurato e consolidato e nel 1943 è rimasto per anni alle intemperie, poiché il convento era stato bombardato e l’unica parete a salvarsi era stata proprio quella del Cenacolo. Circa 20 anni fa è stato effettuato l’ultimo “restauro”, che ha cercato di consolidare il coloro per evitare il loro distacco.Leonardo però aveva bisogno di questa tecnica che gli permetteva di ritoccare, perché era un eterno insoddisfatto delle sue opere: non si sa quando finirà la sua opera e così facendo distrugge il lavoro dell’artista-artigiano tradizionale. Non è il lavoro che deve ispirare la sua opera, ma è la sua mente. Finché la sua mente non decide che l’opera è terminata, l’opera non può essere terminata.