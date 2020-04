Leonardo - "Battesimo di Cristo" di Verrocchio e "Passaggio della Val d'Arno"

Battesimo di Cristo del Verrocchio

Passaggio della Val d’Arno

La parte principale è stata realizzata da Verrocchio, ma gli allievi, com’era normale, vennero incaricati di realizzare le parti meno significative. I due angeli a sinistra, per esempio, sono stati realizzati da Leonardo: questa è la prima opera pittorica che conosciamo di Leonardo. Lo stesso paesaggio potrebbe essere leonardesco.Quando Verrocchio vede l’opera compiuta, secondo Vasari, decide di appendere il pennello al chiodo, perché l’allievo aveva superato ampiamente il maestro, ed è relativamente normale che ciò accada nella storia dell’arte.Opera del 1473 con iscrizione autografa di Leonardo. Questo dipinto ci fa capire la grande sensibilità di Leonardo nei confronti della natura, che spesso era subordinata negli altri pittori fiorentini, mentre qui è protagonista. Quando parliamo di natura non ci riferiamo solo agli agenti atmosferici o alla flora, ma anche all’uomo: nel disegno si può vedere un castello, e in fondo, in pianura, si vedono dei campi divisi in appezzamenti. La natura diventa oggetto di studio, non di rappresentazione: il disegno non raffigura solo ciò che l’artista vede, ma cerca anche di capire come funzioni ciò che lui vede.Questo disegno sarà fondamentale per lo sviluppo da scienziato di Leonardo, che scopre le sue attitudini per la scienza attraverso l’arte. Cercando di capire quello che lui vede e rappresenta, nasce lo stimolo di capire come la natura funzioni.