Füssli, Johann Heinrich - Incubo

Incubo

L'opera ben rappresenta la dimensione onirica, sconosciuta e misteriosa all'epoca e che sarà studiata e teorizzata tra la fine dell'800 e gli inizi del '900, soprattutto con gli studi compiuti da Freud sull'interpretazione dei sogni . E' rappresentato un ambiente interno borghese contemporaneo al pittore , in cui il primo piano rappresenta la dimensione del presente e perciò della realtà ed è investito dalla luce . Lo spazio è intimo e privato: la camera da letto di una giovane fanciulla dormiente. Tuttavia la posizione è visibilmente innaturale e scomposta a causa del suo travaglio interiore; il volto appare sofferente le braccia e la testa abbandonate alla forza di gravità, la carnagione è pallida quasi la ragazza fosse morta. In secondo piano, a destra, una toilette raffinata con un centrino in pizzo, un'anfora di cristallo, un porta profumi e un portagioie.Importante è l'elemento dello specchio , esso riflette solamente le immagini reali; le immagini prodotte dall'incubo si materializzano in due creature dotate di reale concretezza. La prima è ibrida e grottesca, e assume vero peso fisico , facendo pressione e comprimendo il torace della fanciulla; il suo ghigno, le orecchie appuntite, la gobba e la folta peluria lo accomunano ai goblin e alle misteriose creature delle tradizioni nordiche e ai gargoyles delle cattedrali gotiche.La cortina densa e impenetrabile del piano di fondo nero (-> psicologia sconosciuta) si spalanca per far emergere una giumenta spettrale che avanza prorompente, con occhi bianchi ciechi e fosforescenti, le narici frementi e una criniera sfumata , evanescente. ( ripreso dalle tradizioni popolari e influenzato dalla leggenda)