Incoronazione di Spine di Parigi e Autoritratto di Tiziano Vecellio

L'incoronazione di Spine del Louvre di Parigi e Autoritratto del Prado

L'opera: l'Incoronazione di Spine di Tiziano Vecellio è datata 1540-1542 ed è stata eseguita per la confraternita di Santa Corona nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano e fu rimossa nel 1797.L'incoronazione esprime il significato ironico della sofferenza davanti alla violenza fisica e morale degli uomini e a quella meschinità umana di cui l'artista parla spesso in chiave allegorica nelle sue opere datate alla prima metà del '500. Gli aguzzini si muovono agitatamente mentre Cristo è immobile nell'accettazione del sacrificio.Un'altra versione dell' Incoronazione di Spine si trova a Monaco ed è datata 1570, si può notare la differenza stilistica del colore e della pennellata del Tiziano più rapida nella versione di Monaco.L'autoritratto del 1566 di Tiziano del Prado ritrae un vecchio dall'aspetto debole che tene in mano la professione del suo attributo: il pennello.Al collo porta la catena d'oro a doppio giro che gli era stata conferita da Carlo V nel 1533 quando l'imperatore gli conferì il titolo di cavaliere.Lo sguardo veritiero e realistico dell'artista è volto verso sinistra e quindi non al futuro (sarebbe girato allora verso destra) ma bensì verso la morte e gli ultimi anni della sua vita che si presentano più difficili.