Goya, Francisco - Vita e opere (4)

Goya - Vita e opere

Il romanticismo nacque in Germania e Inghilterra e uno dei pilastri di questo movimento è stato scritto da Bark nel 1756, nella quale riflette sul concetto di bello e di sublime. È stato estremamente precoce perchè è ancora il periodo dell’inizio del neoclassicismo. Si è posto il problema di cosa sia bello universalmente e soggettivamente e è riuscito a trovare un punto di equilibrio fra il bello e il sublime: il pittoresco.L’avvento di Goya, vissuto fra il 1746 e il 1828, ha coinciso con una crisi degli ideali illuministi, fu infatti un anticipatore delle istanze romantiche. Difatti Goya fu il primo artista che senza un fondamento filosofico riuscì a portare nell’arte il proprio disagio, la sua emotività, proprio ciò che tenteranno di fare i romantici. Goya aveva un grande disagio: da giovane divenne sordo e questo lo distanziò dal mondo esteriore. Quindi si isolò e rifiutò tutto ciò che veniva convenzionalmente proposto. Prima della sordità era però illuminista.Questo artista nacque a Saragozza ed è noto soprattutto come disegnatore e incisore. Ha realizzato due raccolte di incisioni:• i capricci, di cui fa parte Il sonno della ragione genera mostri: in quest’opera Goya intende dire che l’uomo deve tentare di stare lontano dall’irrazionalità, ma vi è un momento in cui non la può gestire: il sonno ed in questo momento che nascono i mostri. Codesto è un argomento mai trattato prima;• i disastri della guerra.