Goya, Francisco - Saturno che divora i suoi figli, analisi

Goya - Saturno che divora i suoi figli, analisi

Da questi dipinti

si può cogliere il disagio del pittore

Saturno simboleggia Ferdinando VII che a causa della politica oppressiva che attuò simbolicamente mangiò il popolo spagnolo

Goya con l’avvento della restaurazione si trasferisce in una piccola casa a Madrid. Le pareti di tale casa furono completamente dipinte dal pittore., in particolare da uno presente nel soggiorno tra due finestre: Saturno che divora uno dei suoi figli,Sebbene la casa sia stata demolita i dipinti, denominati pitture nere della quinta (casa decrepita) del sordo, così chiamati per lo sfondo tuminoso, furono in parte recuperati. Adesso si trovano nel museo del Prado di Madrid.Goya riprese il mito di Saturno per fare un’allegoria: Saturno, essendogli stato profetizzato che uno dei suoi figli lo avrebbe privato del potere, li iniziò a divorare uno ad uno. La moglie Rea riuscì a salvare solamente Zeus.Il pittore volontariamente non rappresenta tutto il personaggio a dire che è come se si stesse muovendo in quel piccolo spazio, è come se si spostasse verso sinistra. La casualità della disposizione degli elementi, le sproporzioni e il modo in cui stese il colore con l’obiettivo di dare l’effetto della carne in putrefazione rendono l’immagine bestiale. In questo dipinti è chiaramente fuori dal neoclassicismo.