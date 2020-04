Goya, Francisco - Parasole e Maya vestida e desnuda

Goya - Parasole e Maya vestida e desnuda

Goya ha vissuto i cambiamenti del suo paese, che, in parte lo misero anche a disagio. Entrò poi a far parte della corte spagnola grazie alla moglie che aveva dei fratelli che erano pittori di corte, i quali lo raccomandarono. Ha quindi lavorato per la corte di Carlo III e IV di Borbone, i quali gli chiesero di realizzare soprattutto dipinti preparatori per arazzi.La corte presentava difatti un’arazzeria, quella di Santa Barbara, che realizzava arazzi per tutta Europa. In questi disegni preparatori raccontava scene della vita di corte, anche in forma idealizzata. Ne è un esempio ilParasolein cui un uomo copre una maja dal sole con un ombrello. Utilizza una tecnica veloce, compendiaria, sommaria. Lo si può evincere dal segno della pennellata e dalla mancanza delle sfumature. Fu questa tecnica la sua cifra stilistica.Maya vestida e desnudaNel periodo giovanile ricevette anche delle commissioni private: un politico spagnolo a titolo personale chiedette quest’opera da mettere in ufficio. Richiedette due dipinti da mettere uno sopra l’altro:• la maya vestida, che rappresenta probabilmente la duchessa d’alba e che non è idealizza;• la maya desnuda. Quindi togliendo quella vestida, la si vede nuda. Non vi è più il filtro dell’idealizzazione neoclassica.