Goya, Francisco - Fucilazioni alla montagna del principe Pio

Fucilazioni alla montagna del principe Pio

Il citazionismo era cosa nota nell’arte fra il 1800 e il 1900. Lo si può evincere anche dal fatto che l’operadi Goya sia stata citata da Picasso nel 1953, quando quest’ultimo ha rappresentato il Massacro in corea. Nelle due opere un piccolo esercito di automi si oppone a gente innocente.Nell’opera di Goya, realizzata nel 1814 (di modo da non provocare l’ira di Napoleone) la Spagna si trovava in piena invasione Napoleonica. L’esercito francese in Spagna era guidato dal generale Gioacchino Murat il quale a Madrid trova la popolazione spagnola inerme, quindi, la sera del 2 maggio, in una piazzia di Madrid, da vita a un’insurrezione che continua il giorno seguente in periferia, difatti alle spalle dei personaggi è rappresentata una città. La montagna del principio Dio è simbolica: diventa la prigione degli spagnoli perchè impedisce loro di fuggire.Goya sottolinea il fatto che l’esercito operi in maniera meccanica: è privo di identità ed esegue quanto ordinato da Murat. Gli spagnoli invece reagirono all’episodio con reazioni differenti, viene quindi individualizzato il sentimento. Fra le varie reazioni ne prevale una sulle altre: il personaggio si è arreso ma guarda in faccia gli assassini e quindi muore con dignità. Goya lo ha rappresentato con una camicia bianca come se fosse lui a illuminare la notte, quando in realtà la notte viene illuminata da una lanterna. Questo personaggio è coraggio, altri sono disperati e han paura, altri ancora sono già morti. Tutti questi sentimenti vengono contrapposti all’esecuzione fredda del’esercito.