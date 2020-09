Ghiberti, Lorenzo - San Giovanni Battista

San Giovanni Battista di Lorenzo Ghiberti

Questa statua di bronzo di Lorenzo Ghiberti è stata eseguita tra il 1412 ed il 1416.Una curiosità è che committenti erano così scettici della capacità di Ghiberti nel lavorare con il bronzo, che non diedero all'artista nessun anticipo, e fu pagato quindi solo alla consegna.Egli formò questa statua in bronzo grazie ad unarispetto al tempo in cui visse: utilizzò come metodopraticata dagli artisti antichi.La statua è, e la grande figura presenta nel suo vestito una lunga piega che parte dal piede destro e giunge al fianco sinistro; nei dettagli dei capelli e della barba possiamo vedere i ricercati calligrafismi.La statua è contenuta dentro ad un tabernacolo dall'architettura pienamente gotica.Questa è una delle tre statue realizzate da Lorenzo Ghiberti per: una loggia trasformata in chiesa dalla struttura di un'altro parallelepipedo.Nella scultura vi sono delleche la rendono in sospensione tra il Gotico internazionale ed il primo Rinascimento di Firenze; mentre il tabernacolo dietro la statua, è prettamente legata al periodo artistico del Gotico.Nella mano sinistra, la figura maschile rappresentata regge il suo vestito, mentre l'altra, regge un lungo bastone con la croce.