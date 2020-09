Ghiberti, Lorenzo - Sacrificio di Isacco

Il Sacrificio di Isacco di Lorenzo Ghiberti

Il Sacrificio di Isacco di Lorenzo Ghiberti è unarealizzata per laPer poter adornare questa porta è stato bandito un concorso nel 1401, dove i due finalisti furono Lorenzo Ghiberti e Filippo Brunelleschi; come vediamo vinse Lorenzo Ghiberti.La formella rappresenta; Adamo durante il sacrificio sull' altare viene però fermato da un angelo che gli suggerisce, di sacrificare al posto di suo figlio Isacco, un ariete., ovvero munita di quattro parti sporgenti di forma tondeggiante; ed è pure mistilinea, cioè formata sia da profili retti, che curvi.Lorenzo Ghiberti venne scelto al posto di Filippo Brunelleschi perchè la sua formella eraed era stata formata fondendola in un solo pezzo; mentre quella di Filippo Brunelleschi non era elegante per la commissione d'Arte di Calimala, ed inoltre, era composta da più pezzi separati e poi assemblati.La composizione di Ghiberti può essere perfettamente contenuta in un quadrato ed i gruppi deiNella formella di Ghiberti possiamo riconoscere l'altissima qualità del suo lavoro da orafo e la raffinatezza di ogni particolare; inoltre rispetta ogni misura