Ghiberti, Lorenzo - Formella

La formella del Ghiberti

Tema

Adesso tenuta nel museo nazionale del Bargello a Firenze, inizialmente era posta sulla seconda porta del battistero si San Giovanni.la formella rappresenta la scena del sacrificio di Isacco;struttura:1)la cornice della formella è mistilinea e quadriloba;2)il materiale utilizzato era bronzo parzialmente dorato;l’abilità del Ghiberti è stata riuscire a creare la formella con un unico blocco di bronzo (ad eccezione del braccio di Adamo)3)la scena:I personaggi di sinistra controbilanciano i personaggi di destra e a dividerli vi è una roccia che percorre la formella in modo obliquo, dal vertice in basso a destra a quello in alto a sinistra.A sinistra due servitori parlottano mentre a destra vi sono Abramo e Isacco:dalla scena non traspare drammaticità;Isacco è nudo e rimanda all’arte classica, non solo per la rappresentazione del suo corpo, ma anche per l’altare, su cui è posto in ginocchio, ricco di decorazioni a girali;La veste di Adamo è drappeggiata (arte classica) ed ha il Braccio destro alzato nell’atto di uccidere Isacco (il quale ha il volto impassibile).Dal lobo superiore destro spunta un angelo che, inarcando la schiena nel senso opposto rispetto alla curvatura del lobo, allunga il braccio in atto di fermare Adamo;L’atto però è simbolico poiché la mano dell’angelo è semplicemente sospesa in aria;L’angelo (vita ultraterrena e divina) è in opposizione alla vita terrena (l’asino e la piccola lucertola sulla roccia) rappresentata nel lobo in basso opposto e a sinistra.