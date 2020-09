Ghiberti, Lorenzo - Porte del Battistero

Le porte del Battistero fiorentino adornato da Lorenzo Ghiberti

La porta Nord (settentrionale) del Battistero fiorentino di Lorenzo Ghiberti

La porta del Paradiso del Battistero fiorentino di Lorenzo Ghiberti

Per la decorazione della porta del Battistero fiorentino venne bandito un; e venne vinto da Lorenzo Ghiberti.I lavori della sua porta settentrionale vennero iniziati nel 1403 e conclusi nel 1424.La porta è divisa in due battenti, ed ogni battente ha come decorazione 28Le narrazioni delle scene di queste formelle in rilievo riportano avvenimenti descritti nel libro delLa struttura delle formelle è a: il primo termine significa che la cornice presenta quattro parti sporgenti di forma tondeggiante, mentre, il secondo termine significa che la cornice delle formelle presenta sia profili retti, che profili curvi.Le decorazioni della porta del Battistero fiorentino ha un linguaggio artistico che rispecchia la corrente artistica del; ma è anche arricchito da dettagli diIl gdi Lorenzo Ghiberti lo si può notare dalla cura che ha nello realizzare i particolari ed i dettagli.Questa porta è molto famosa poiché Ghiberti vi inserisce per la prima volta un suoIl tema complessivo della porta nelle scene delle formelle è quello della, che una volta ottenuta, apre le porte del Paradiso (da qui infatti prende il nome la porta del Battistero)