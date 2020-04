Gericault, Theodore - Corsa di cavalli di Epsom

Gericault - Corsa di cavalli di Epsom

grande passione per i cavalli

primi anni venti

errore anatomico enorme

Gericault aveva unaed essendo di una famiglia benestante aveva modo di cavalcarli e di viaggiare, difatti, nel 1819, andò in Italia per assistere alla Corsa di cavalli berberi a Roma, tra Piazza Venezia e Piazza del popolo, nella quale i cavalli di questa razza, impossibile da domare, correvano affiancati da un fantino che a piedi li seguiva di modo da orientarli nel tragitto.La passione per i cavalli lo portò anche in Inghilterra: potè infatti assistere alla Corsa di cavalli ad Epson. Realizzò così un dipinto neiper raccontare questo evento. Tale dipinto per i 3 anni seguenti fu oggetto di studi: Gericault aveva infatti fatto unperchè se i cavalli hanno le zampe anteriori tese, devono avere quelle posteriori piegate o viceversa, ,a osservando i cavalli con i soli occhi, come fece Gericault, questo concetto era difficile da comprendere.Inoltre nel 1874 un fotografo americano Muybridge fece una scommessa con un suo amico: il fotografo riteneva che vi fosse un errore nell’opera di Gericault invece l’amico credeva fosse corretta. Il fotografo dicese così di creare la prima cronofotografia: prese molto macchine fotografiche che avrebbero dovuto fotografare un cavallo durante la sua corsa per poi creare una sequenza del movimento grazie alle foto ottenute. Dimostrò così di avere ragione.