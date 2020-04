Friedrich, Caspar - Mare di ghiacchio

Friedrich, che nacque sul mar Baltico e che visse a Copenaghen e successivamente in Germania, diede vita a un romanticismo in cui la natura è protagonista. La vita dell’artista fu segnata dalla morte del fratello: a 13 anni mentre Friedrich stava pattinando su un lago ghiacciato, lo stesso si ruppe e inghiottì Friedrich; il fratello si gettandosi così in acqua e per salvare il pittore affogò.Da questo momento il pittore capì che l’uomo è inerme di fronte alla natura.In un dipinto realizzato in tarda età rammenta questo fatto. Tale dipinto èAttraverso questo quadro rievoca quell’episodio senza però rappresentarlo. L’obiettivo di Friedrich non è perciò quello di ricordare l’accaduto in maniera descrittiva, rievoca quindi la malvagità della natura che permette di ricordare la morte del fratello.L’opera viene chiamata Il naufragio della speranza perché una nave, la Speranza, ai tempi, era naufragata nel Mare del nord. Friedrich mai vide quella nave, che divenne uno spunto per rappresentare il giacchio che inghiotte ogni cosa. Il giacchio addirittura assume la consistenza della pietra in primo piano. È la nave ad affondare, ma indirettamente è l’uomo a soccombere. Il naufragio della speranza è quindi simbolico, vuole esprimere il fatto che l’uomo non potrà mai pretendere di governare la natura. Il paesaggio può quindi essere definito evocativo e simbolico.