Donatello - Basilica di Sant'Antonio

Le opere di Donatello per la Basilica di Sant'Antonio

Il Crocifisso di Donatello

La Deposizione di Donatello

Durante il suo soggiorno adi circa 10 anni, Donatello realizzò per lanumerose opere in soli due anni; questo periodo di lavori va dal 1444 al 1447.Questa statua raffigurante Gesù crocifisso, fu realizzata da Donatello grazie all'ispirazione che ricevette anni prima visitando Roma: infatti è diQuesta però, fu solo un'ispirazione, poiché in realtà l'opera è ben lontana dai modelli di bellezza ideali di allora: infatti, sulla croce è raffigurato un corpo vero e nudo con i muscoli contratti dallo sforzo e dal dolore, così come il viso.Questa realizzazione "nuda e cruda" rende la statua più, che classica.Questi rilievi sono rimasti dallo smembramento del complesso bronzeo che componeva l'altare maggiore per il Santuario di Sant'Antonio, è considerato uno dei capolavori assoluti dello scultore fiorentino.Questisono cesellati con estrema cura in ogni minimo particolare; ed inoltre, hannoe si nota loeseguito da Donatello.Nella scena vediamo un gruppo di uomini che sta depositando nel sepolcro Cristo, avvolto nel sudario.Quattro donne accompagnano la scena ed hanno espressioni esasperate: urlano ed alcune di loro si strappano i capelli.