Piero della Francesca - Il battesimo di Cristo (2)

Il battesimo di Cristo

Al centro

Piero della Francesca fu un trattatista e matematico; le opere più importanti di Piero della Francesca sono :-Libellus de quinque corporibus regularibus-De Prospectiva pingendiEgli nacque a Borgo Sansepolcro in provincia di Arezzo nel 1412.nel capoluogo toscano venne a conoscenza delle opere di Masaccio,Beato Angelico e di Paolo Uccello , in seguito nel 1451 dipingeva nel Tempio Malatestiano a Rimini.Inoltre nel 1453 lavorò nel Vaticano presso papa Niccolò V.Una delle opere più famose di Paolo della Francesca è il Battesimo di Cristo che fu tra i suoi primi dipinti .Si tratta di un dipinto a tempera su tavola con datazione tra il 1440/1460.Esso è ambientato in un paesaggio naturalistico dove scorre il fiume Giordano,nel quale compaiono :Gesù Cristo in posizione frontale con le mani giunte , fermo come una colonna che sta ricevendo il battesimo;San Giovanni Battista in atto di battezzare Gesù ;Spirito Santo sotto forma di colonna.A sinistra troviamo :tre angeli accanto ad un grande albero.A destra troviamo invece:un catecumeno nell'atto di spogliarsi per poter essere battezzatoun gruppo di sacerdoti che si riflettono tra le acque del fiume.Questo dipinto doveva costituire la porzione centrale di un polittico , la cui carpenteria fu disegnata da Antonio d'Anghiari. Esso fu concluso soltanto intorno al 1460.de