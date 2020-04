Della Francesca, Piero - Battesimo di Cristo e vita

Piero Della Francesca

Vita

Il Battesimo di Cristo

albero

colomba

Neofita

Angeli

cerchio

colomba

polvere d’oro

triangolo equilatero

-Rinascimento (1410-1492) (le notizie sulla data di nascita non sono certe).-Luogo di nascita: Borgo San Sepolcro.-intellettuale di grande cultura: le opere a metà tra l’arte e gli studi dellageometria, sono opere di non semplice interpretazione.da lui scritti sono:Libellus de quinque corporibus regularibus: 'libro sui cinque corpiregolari', primo trattato sui solidi regolari.De prospectiva pingendi: 'della prospettiva del dipingere',trattatosulla prospettiva scritto sia in latino che in volgare (il suo utilizzo dellaprospettiva è magistrale).-lavora a Firenze (1439) presso Domenico Veneziano dal quale impara l’utilizzo della LUCE:non forte, da un’immagine limpida e chiara, con la luce stessa disegna le figure, non più delimitate da contorni a matita.-nel 1451 lavora all'interno del Tempio Malatestiano, di fatto conosce Leon Battista Alberti.-morì nel 1492 nella sua città natale.-Realizzazione: 1450 circa.-Tecnica: dipinto su tavola (tempera su tavola);realizzato per la chiesa di S. Giovanni a San Sepolcro.Nel 1460 incorporato nel polittico gotico.Adesso conservato nella National Gallery.: il battesimo di Cristo nel fiume(anche se in realtà venne battezzato nel fiume Giordano), tutto il paesaggio circostante è infatti la valle del Tevere.Sul fianco destro di cristo si vede, in ultimo piano, Borgo San Sepolcro.Il battesimo lo riceve da Giovanni Battista.1) alla destra di Cristo unNoce, ricorda la sua città ed allude alla croce di Cristo.Il tronco chiaro come la sua pelle, traspare solidità.La chioma a forma emisferica forma una cupola che copre Cristo e lo Spirito Santo (la).2) alla sinistra Giovanni Battista:dietro di lui c’è, colui che deve ricevere il battesimo, si sta spogliando metaforicamente dei peccati, togliendosi una veste bianca.(essendo bianca potrebbe essere già stato battezzato e venire quindi rappresentato nell’atto di rivestirsi con dei vestiti adesso puri (colore bianco=purezza)).3) dietro Neofita:Farisei e Sadducei si allontanano.4) in primo piano sembra quasi non ci sia prospettiva, ma in realtà c’è e si può dedurre da:Il fiume che alla base della tavola si allargaGli alberi con tronchi conici che creano delle ombre che danno profonditàLa strada che porta a San Sepolcro.5) alla destra di Cristo: treDue si tengono per manoIl terzo (vestito di blu, bianco e rosso=colori della trinità) tiene il palmo della mano rivolto verso il basso in segno di riappacificazione tra chiesa di occidente e chiesa d’oriente.un angelo ha una corona d’alloro, uno di rose, uno con una pietra preziosa.6)L’asse di simmetria cade sul piede di cristo e passa dalle sue mani giunte. Passa anche dall’ombelico, centro di unimmaginario alla quale circonferenza appartiene la(con le ali aperte) posta sopra la testa di Cristo.7)Dal cielo scende unache rappresenta DioL'unione tra la Colomba(spirito santo) e il cerchio immaginario (perfezione) rappresenta l'universo (nonchè Dio, rappresentato anche dalla polvere d'oro)Dio è la parte ultraterrena.Cristo è Dio in terra per la salvezza degli uomini.8)La trinità: compare (oltre ai tre angeli, ai colori e al cerchio immaginario) nelimmaginario che si potrebbe tracciare nel disegno:è ribaltato prende tutta la figura del cristoun vertice arriva al piede e gli assi passano dalle mani giunte;la chioma dell’albero rappresenta la base del triangolo, ma anche una sorta cupola/volta.9)Il cielo è azzurro con nuvole bianco-grigie.La Luce è morbida ed equamente distribuita, che costruisce le forme e le figure, dando a qeust'ultime una sorta di stabilità paragonabile a quella delle statue.