Della Francesca, Piero - La Resurrezione di Cristo

La resurrezione di Cristo

Artista

Data

Luogo

Tecnica e struttura:

Prospettiva:

Elementi fondamentali:

Restauro:

: Piero della Francesca.: 1459-1463: San Sepolcro, Sala del Consiglio dei SessantaUtilizzo di più tecniche contemporaneamente…L’opera è inquadrata dal disegno di un’-in basso un basamento modanato;-due colonne corinzie dal fusto scanalato a destra e sinistra;-in alto cornucopie ed un architrave a fasce.Ilsta sull’asse centrale;laè quasi inferiore al basamento, coincidente con il margine superiore del sarcofago;vengono utilizzate due prospettive diverse:i militi addormentati sono visti dall’alto mentre l’aureola di Cristo è vista dal basso.Perché utilizza questo gioco di prospettiva?Probabilmente l’artista voleva sottolineare Cristo come figura ultraterrena e di conseguenza colui che non segue le regole della prospettiva (come già Masaccio fece nella trinità).Il(su stampo classico) divide l’affresco in due parti (quella superiore maggiore di quella inferiore);-la regione superiore è occupata centralmente dal(un Cristo benedicente su stampo medioevale), che poggia con il piede sul sarcofago e brandisce un vessillo crociato; ha il volto incorniciato dai capelli poggianti sulle spalle e gli occhi tondeggianti, sporgenti e scuri e guarda davanti a sé in lontananza, come se vedesse nel tempo presente e futuro.Intorno a lui, a rinforzare la sua verticalità, il paesaggio è riempito da(a sinistra spogli(morte) a destra rigogliosi (vita), prima di cristo c’è la morte, dopo la sua resurrezione c’è la vita) fino all’ultimo piano in cui le colline incontrano il cielo azzurro.-la regione inferiore è occupata dairappresentati nelle posizioni fondamentali:il primo a sinistra di profilo;il secondo a sinistra in frontalità;il secondo da destra in tre quarti;il primo da destra con una veduta da tergo.Tutti i soldati dormono, l’unico che si sveglia dal sonno è proprio cristo: vuole essere rappresentata da Della Francesca un antitesi tra sonno e veglia come metafora per la città che si deve ancora rendere conto della resurrezione di Cristo.(2016 e 2018)durato circa tre anni.Trentasette prove di pulitura.Fasi del restauro:-->consolidamento della parte murale, che aveva diverse lesioni, e consolidamento colori.-->rimozione di elementi in contrasto con la storia dell’opera, che non sono armoniche, con nessun valore storico ed artistico, che sono stati aggiunti in seguito alla creazione originale.