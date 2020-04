Della Francesca, Piero - Flagellazione di Cristo e il reale significato

Flagellazione di Cristo, Piero della Francesca

Dipinto

Struttura:

colonne d’ordine composito scanalate

Giovanni Paleologo

Il Tema:

reale tema

creato nel 1459.-Uno dei quadri più enigmatici;è l'unico quadro con la firma di Piero della Francesca:si trova sotto forma di iscrizione ed è situato sul gradino del podio su cui siede Pilato “opus petri de burgo sancti sepolcri”.Due scene distinte ma collegate:1)a destra tre uomini parlano all’2)a sinistra la flagellazione di Cristo avviene in uncon edifici rinascimentaliin cotto rosso con fasce di marmo biancoda sinistraTre uomini parlanoEssi potrebbero essere:a)Bessarione, Buonconte e Bacci;b)Bessarione, Giovanni Paleologo e Niccolò III d’Este.(non si sa quale di queste due opzioni sia quella giusta)L'architettura dell' Edificio è tendente alloLo Schema delcomplesso, alternarsi di marmo bianco, nero e serpentino verde;Al centro vi è una colonna ionica, con una statuetta oro in cima, alla quale è legato Cristo;Ilè di marmo, con, reggonoLesono quadrate;Laarriva da destra.Vicino a Cristo vi sono:Giuda, un turco e seduto sul trono PilatoC'è un'unicità del: quasi al centro del dipinto;la sua direzione si nota dalla prospettiva del pavimento, dal trono e dal soffitto.Sulsiedecon calzari color porpora, il colore dell’imperatore.si nota in ultimo piano unarinascimentale, quasi goticheggiante, che porta ad un piano superiore.La flagellazione è, nonostante esso sia proprio il nome del dipinto;da questo si intuisce che quella scena non è il tema principale del dipinto:ciò che è quindi importante è l’argomento di cui stanno parlando i tre uomini a destra, che sono in primo piano:essi si stanno confrontando sulla responsabilità delle sofferenze inflitte da parte dei Turchi sui Cristiani d’Oriente (per questo nella scena della flagellazione vi è un Turco impassibile guarda Cristo ferito).