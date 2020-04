Delacroix, Eugene - Vita e stile

Delacroix

vissuto fra il 1798 e il 1863

nei primi anni ‘20 aveva partecipato ai Saloon

Barca di Dante

Delacroix scelse Dante perchè le sue opere erano visionarie

Delacroix scaturisce dal fascino prodotto da opere viste al Louvre

Delacroix,, fu adottato in quanto figlio illegittimo del conte di Talleirand, importante personaggio politico dell’epoca. Nonostante l’adozione potè comunque vivere in maniera molto agiata perchè il padre naturale si preoccupò che avesse una condizione di vita ottima.Questo pittore divenne famoso in giovane età, difatti già, che erano una sorta di concorsi in cui gli artisti mostravano le loro opere.In queste opere spesso trattavano di tematiche legate alla letteratura del passato. Lo si può evincere da ladel 1821.. Dante e Virgilio si stanno dirigendo verso la città in fiamme sullo sfondo, Dite con l’aiuto di Caronte il quale è rappresentato da dietro mentre sta disperatamente cercando di liberarsi dalle anime dei dannati che stanno tentando di ribaltare l’imbarcazione. In particolare a far barcollare la barca, mordendola, è Filippo Argenti, un fiorentino conosciuto da Dante.A garantire l’equilibrio nell’opera è Virgilio che sostiene Dante il quale si è estremamente spaventato a causa di Filippo. Quindi in quest'opera si può cogliere l’emotività.Il linguaggio di, come quelle di Rubens, un pittore fiammingo. Lo si può evincere dal fatto che Delacroix rappresenti corpi michelangioleschi, possenti energici così come facevano Michelangelo e Rubens che furono i suoi due pittori di riferimento.Un importante aspetto da sottolineare è che sebbene nelle opere romantiche francesi la natura abbia un suo ruolo, non è mai protagonista come lo è invece nel nord Europa.