David, Jacques-Louis - Napoleone valica le Alpi, analisi

David - Napoleone valica le Alpi, analisi

Nel momento in cui conobbe Napoleone, David cambiò il suo suo atteggiamento: inizialmente era solo uno dei tanti pittori di corte, scelti da Giuseppina Beauharnais. Napoleone, che capì immediatamente come sfruttare David gli affidò temi di battaglia di modo da lasciare dei quadri delle sue imprese nei palazzi pubblici di Parigi.Di questo quadro gli fece fare 5 versioni, di modo da esporle nei vari palazzi (dell’incoronazione, opera molto più grande, ne fece fare solamente due: una si trova al Louvre e una a Versailles.Napoleone, primo console, aveva portato a termine la prima campagna d’Italia. Verona era stata conquistata da Napoleone che la cedette all’Austria in cambio di territori del nord Europa. A seguito della campagna, Verona con la pace di Luneville, del 1801, fu divisa in 2 parti: una in mano ali austriaci e l’altra ai francesi, perché Napoleone nella seconda campagna in Italia fra il 1797 e il 1801 aveva deciso di riconquistare Verona, ma riuscì a conquistare solamente la parte a destra dell’Adige. Il confine coincideva con il fiume, infatti, a metà di ponte pietra vi è una lapide con lo stemma austriaco e francese, ad indicare il punto di confine. Questa spaccatura durò fino al 1805 quando gli austriaci furono cacciati.Nel dipinto Napoleone guarda lo spettatore, mentre con la mano destra indica verso l’alto: sta quindi incitando l’esercito, situato alle sue spalle, di superare il San Bernardo. Il protagonista dell’opera è però Napoleone, tanto che l’opera è celebrativa: vuole sottolineare il ruolo e il coraggio di Napoleone, rappresentato in primo piano in posizione ascendente. La sua figura è idealizzata non era infatti così prestante e non presentava sicuramente dei vestiti da parati, così leggeri, per valicare le Alpi. Idealizzato è anche il cavallo che è eburneo. Non importa se non si racconta tutto con i dettagli veritieri, lo scopo è quello di esprimere la grandiosità di Napoleone.In primo piano, sulla pietra più visibile, sono presenti due nomi tagliati, ma visibili: Annibale e Carlo Magno. Vengono quindi citati i due personaggi che realizzarono questa impresa prima di Napoleone.