David, Jacques-Louis - Giuramento degli Orazi, analisi

David - Giuramento degli Orazi, analisi

David era un pittore aulico, di grande cultura, un conoscitore sia della storia moderna che antica e come Winckelman cercava le fonti originarie per raccontare, con le immagini, delle storie. Lo si può evincere da un dipinto prima esposto e realizzato a Roma e poi portato in Francia. L’opera fu commissionata nel 1784 da Luigi XVI e fu intitolata Giuramento degli Orazi: un episodio risalente all’antica Roma monarchica e non casualmente fu un monarca il committente.Era l’epoca del regno di Tullo Ostillio. In tale periodo vi fu una battaglia raccontata da Tito Livio fra Orazi e Curazi, i primi romani, i secondi provenienti da Albalonga. Lo scopo della battaglia era quello di stabilire chi avrebbe avuto il diritto di possedere Albalonga. Allo scontro poterono partecipare solamente dei rappresentati: 3 fratelli Orazi e 3 Curazi. Morirono tutti tranne un orazio e quindi vinse Roma.Nell’opera non è rappresentata la battaglia, un’immagine in divenire. È una tendenza opposta a quella del barocco quella dei neoclassici che rappresentano il prima o il dopo di un evento perché l’evento in corso implica dinamismo e quindi un coinvolgimento emotivo che precede la comprensione intellettuale. Siccome l’opera deve essere didattica, gli artisti cercano di far riflettere il più possibile il fruitore. Nell’opera suddetta viene espresso un valore fondamentale: la fedeltà alla patria: gli orazi sono disposti a morire per la loro patria.Il centro del quadro coincide con le spade tutte lucenti che il padre tiene in una mano, mentre l’altra è aperta dietro con una gestualità perentoria: è convinto di mandarli a combattere per la patria. Vi è quindi un messaggio morale molto forte che deve essere rapportato alla contemporaneità.La composizione è ordinatissima infatti i 3 orazi sono piani diversi e paralleli. Per lo più non emerge la loro faccia, ma la loro tensione muscolare, la convinzione di offrirsi per la patria. L’abbraccio dei fratelli fa emergere l’unità degli intenti.Nel dipinto sulla destra sono presenti delle donne che nelle loro vesti possiedono gli stessi colori del padre degli orazi ma più spenti, questo denota il fatto che l’osservatore debba prima accorgersi degli orazi e solamente dopo delle donne. A dimostrazione di ciò sono anche leggermente più indietro rispetto agli orazi. La prima è Sabina, moglie di un Orazio, poi vi è Camilla la sorella ed infine la madre che protegge i due piccoli fratelli. Si legge la malinconia, la rassegnazione ma non è un dramma emotivo: vi è solamente la consapevolezza del fatto che non posso fare nulla.L’ambientazione è un peristilio di una domus e rafforza il messaggio: la scansione dello spazio retrostante attraverso colonne estremamente semplici: doriche senza capitello visivo in modo che l’occhio non cada lì, ma sugli orazi. Il resto è in penombra in modo da focalizzare ulteriormente l’attenzione sugli eroi.