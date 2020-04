Constable, John - Mulino di Flatford

Il mulino di Flatford

Il romanticismo dei paesi del nord Europa ebbe caratteristiche differenti rispetto a quello francese come si può comprendere dalle opere diNel nord Europa il passaggio dal neoclassicismo, a un romanticismo fortemente introspettivo, che dà grande importanza alla natura e che tenta di esprimere il pittoresco e il sublime, fu rapido.Ciò è dovuto al fatto che ad esempio l’Inghilterra essendo stata lontana dalla civiltà classica, non ne subì molto l’influenza. Per lo più i nordici furono influenzati molto meno dalla chiesa e quindi erano più liberi di esprimersi a loro piacimento.Per lo più i pittori inglesi vissero in un Inghilterra estremamente verde, in abitazioni circondate dalla natura, infatti Constable visse a Southwalk, una città molto verde. Questo portò l’artista a rappresentare la natura, la maggior parte delle volte, in movimento, in divenire.A dimostrare che Constable spesse volte rappresentò la natura in divenire, studiò le nuvole.Il suo obiettivo era quello di esprimere e rappresentare il pittoresco che è il punto di equilibrio fra ciò che è bello universalmente e il sublime che provoca un sentimento fortissimo, piacevole oppure drammatico, è quindi un sentimento mai esasperato. Constable riuscì a esprimere il pittoresco in maniera molto efficace osservando la natura e interpretandola in maniera personale, tanto che traspare l’amare per i luoghi rappresentati, sono infatti i luoghi in cui ha vissuto come si può comprendere da quest’opera, difatti, il padre di Constable era il proprietario del mulino della cittadina (Flatford Mill), che era attraversata dallo Stur.Per descrive la pittura di questo artista si utilizza l’espressione pittura emozionata, che si differenzia dalla pittura emozionante di Turner. La pittura di Constable viene chiamata pittura emozionata perché esprime il sentimento e l’amore di Constable per i luoghi che dipinge. Riesce infatti a trasmettere un senso di appartenenza per quei luoghi. Quindi è una pittura che deriva dell’emozione del pittore. Invece, la pittura di Turner, che vuole esprimere il concetto di sublime, non scaturisce solamente dal sentimento dell’artista, ma deve coinvolgere emotivamente anche il fruitore.Constable non poteva ancora realizzare questi dipinti all’aperto perché non erano ancora stati inventati i colori in tubetto, si usavano invece delle vesciche di maiale per conservare i colori. Tuttavia, essendo molto voluminose, il pittore non poteva portarle con sé, dipingeva quindi in atelier. Constable per ovviare questo problema andava all’aria aperta, dove faceva dei bozzetti dallo stile rapido e veloce, spontaneo, che proprio per questa loro spontaneità furono estremamente apprezzati dagli storici dell’arte. Successivamente, in atelier, il pittore aggiungeva dei dettagli ai bozzetti. Per questa suo modo di procedere può essere considerato un antesignano della pittura en plain air.Gli studi sulle nuvole e l’osservazione della realtà permisero a Constable di rappresentare i cieli di Inghilterra in maniera estremamente realistica e a dimostrare il grande interesse per la volta celeste di Constable, lo stesso dedicava circa la metà del quadro al cielo.Non fu un pittore che viaggiò molto e alla morte della moglie si avvicinò al linguaggio del suo antagonista: Turner.