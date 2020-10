Cézanne, Paul - Vaso blu

Vaso blu

Si tratta di un olio su tela le cui dimensioni sono di 62 x 51 cm. L’opera è esposta al Musée d’Orsay di Parigi.È una natura morta estremamente piacevole perché costruita con oggetti eleganti e lucenti. La disposizione degli oggetti (un vaso blu con dei fiori, un vassoio in secondo piano e della frutta), è studiata e curata nei minimi dettagli, in modo da ottenere una composizione equilibrata ed armoniosa sia dal punto di vista cromatico che compositivo.Tutti gli oggetti sono posati su di un tavolo beige. Il vaso blu, collocato leggermente a sinistra rispetto al centro della tela, è il protagonista dell’opera; esso contiene un mazzo di fiori colorati, con una forma e delle proporzioni idonee, in cui i garofani rossi e bianchi, in basso, si stagliano con il verde intenso del fogliame. La parete di sfondo, su cui spiccano dei rami, è colorata di azzurro, un colore che ci rimanda a quello del vaso.In primo piano, l’artista ha dipinto due arance ed un limone i cui contorni sono meno definiti, mentre in secondo piano è collocato un vasetto trasparente, forse un calamaio. In secondo piano un vassoio bianco dà alla composizione una nota di luce, mentre sul lato sinistro si intravede parzialmente la sagoma marrone di una bottiglia, e su quello destro abbiamo i contorni di una finestra o forse il disegno di una carta da parati.L’originalità del dipinto è l’apparente semplicità e sobrietà: a Cezanne non interessa molto il soggetto; a lui interessa soprattutto lo studio della luce e delle gradazioni cromatiche. In questo senso siamo molto distanti dalla ricchezza e dalla complessità delle pitture floreali di Renoir. La sensazione di armonia che la tela trasmette all’osservatore è data dal gioco di linee verticali ed orizzontali, dalla equilibrata ripartizione dei volumi e soprattutto dalle diverse tonalità di azzurro