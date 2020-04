Bruegel, Pieter - Sintesi della peculiarità della sua arte

Pieter Bruege: Sintesi della peculiarità della sua arte

Forse, Bruegel nasce a Breda nel 1528; viene chiamato per la prima volta come maestro, on il nome di Peeter Brueghels, nel registro della gilda di San Luca di Anversa, che era una sorta di corporazione di pittori. Viaggia nelle Fiandre conosce Roma e Napoli (viaggio documentato con qualche tela e soprattutto con disegni ed incisioni), ma nel 1563 abbiamo sue tracce a Bruxelles.È noto con l’appellativo de “il Vecchio” per distinguerlo da suo primogenito omonimo, conosciuto, appunto come “il Giovane”.Muore a Bruxelles nel 1569, a soli 41 anni e nella sua vita, relativamente breve, Pieter Bruegel ha realizzato circa una settantina di opere pittoriche, oltre ad una serie di incisioni e di disegni.Nella prima fase della sua attività, si dimostra molto sensibile al mondo fantastico di Bosch (pittore olandese della generazione immediatamente precedente alla sua) e produce opere che rappresentano scene bibliche o infernali oppure personificazioni di vizi e di virtù:; tuttavia, in tutte all’aspetto mistico e favoloso proprio del maestro olandese, Bruegel sostituisce una rappresentazione realistica e un senso del grottesco e soprattutto inserisce una visione di massa. La sua vitalità trova sfogo nelle scene che rappresentano un popolo pieno di esuberanza, fino a arrivare quasi ad una follia che può scatenarsi anche in sensualità in cui è evidente il gusto della narrazione e un profondo moralismo.Nelle opere successive al 1559, le tele diventano brulicanti di figure e gli episodi danno origine alle prime scene di genere dell’arte fiamminga: la Contesa di Carnevale e Quaresima, i Giochi dei Fanciulli e poi i Cacciatori nella neve sono tutti dipinti in cui le ricercatezze formali e i preziosismi di colore sono funzionali alla realtà quotidiana rappresentata e ha poca importanza se il soggetto della composizione sia sacro o profano.I lavori della maturità trovano un aspetto monumentale ed un equilibrio della composizione che prima rivestivano soltanto un carattere secondario.; è il caso del Banchetto nuziale, la cui peculiarità è che, invece del vino, ai commensali viene distribuita la birra.I temi e le caratteristiche fondamentali delle sue opere sono: rappresentazione della vita contadina nella sua quotidianità con tutti i vizi e le deformazioni del caso ricorso al grottesco e alla caricatura per rappresentare il peccato e le debolezze umane in genere, descrizione realistica di tutti i personaggi senza alcuna forma di ideale condanna dell’esistenza terrena di fronte all’ineluttabilità del destino umano, rassegnazione di fronte alle tempeste del mondo di cui è simbolo il pastore che, però, non si trova più nelle tele più pessimiste e cupe la natura che spesso richiama i paesaggi ammirati durante il suo viaggio in Italia, la cui rappresentazione si pone in contrasto con l’aspetto popolare ed un po’ rozzo dei personaggi, riferimento alle vicende storiche dell’epoca riferimento agli esperimenti pseudo-scientifici del XVI secolo, attraverso la presenza nelle tele di oggetti particolari, come quelli che si credeva necessari per fabbricare l’oro, nascosti e camuffati fra il popolo di bassa classe