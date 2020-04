Bellini, Giovanni - "Trasfigurazione di Cristo" e "Orazione nell'orto"

Trasfigurazione di Cristo

Orazione nell’orto

La trasfigurazione di Cristo mostra chiaramente dei riferimenti alla pittura di Mantegna, ma allo stesso tempo vi è continuità rispetto all’esperienza pittorica precedente. Innanzitutto è chiaro che Bellini ha visto un’opera di Mantegna che lo ispira, che potrebbe essere l’Orazione nell’orto (figura 64).Bellini rappresenta Cristo in alto fra Elia e Mosè, mentre nell’opera di Mantegna vi sono gli apostoli addormentati.Tipico paesaggio belliniano, dove non c’è l’architettura classica, oppure un richiamo alla città di Roma. Il paesaggio di Bellini è fondamentalmente fiammingo, con particolari curati, ma manca clamorosamente qualsiasi riferimento alla storia antica o al passato mitico di Roma. Mantegna, al contrario, in tutte le raffigurazioni fa comparire un riferimento a Roma.Bellini riprende da Mantegna l’uso della capigliatura a boccoli: Cristo, uno degli Apostoli hanno una capigliatura solcata da dei bellissimi riccioli, che ci fanno capire l’esistenza di un confronto fra i due autori. Questa tema ritornerà anche in altre opere di Bellini.Giovanni Bellini raffigura lo stesso tema dell’opera di Mantegna. La differenza fondamentale la fa il paesaggio. In Mantegna si vede la città di Roma, mentre Bellini rappresenta il paesaggio veneto, ma in chiave moderna. Cristo prega di fronte ad un angelo. Per Mantegna tutto è reale, compresi gli angeli, mentre per Bellini è tutto reale fuorchè gli angeli, che sono un’apparizione improvvisa. In Bellini i soldati stanno giungendo per catturare cristo, ma sono meno definiti, quasi trasparenti, come se si trattasse di una scena secondaria. In entrambi i dipinti c’è un albero, in Mantegna è in primo piano a destra, mentre in Bellini è in secondo piano e a sinistra. Questa diversa posizione determina anche significati diversi: in Mantegna ha un significato escatologico, mentre in Bellini il significato non è diretto, ci si può ragionare. Bellini prende spunto, non imita Mantegna, e traduce tutto nella propria concezione artistica.