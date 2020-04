Bellini, Giovanni - "Pala Pesaro"

Pala Pesaro

Viene chiamato a realizzare la pala Pesaro, ovvero l’incoronazione della Vergine per la chiesa degli osservanti di Pesaro.Nel dipinto Giovanni Bellini rimette tutto in discussione rispetto a quello che aveva fatto prima: di fatto, inizia un nuovo percorso artistico. L’opera di un pittore è continuamente suscettibile di modifiche e trasformazione: nel Rinascimento l’arte è divenire, per cui registra costantemente tutte le nuove acquisizioni che un pittore fa nel corso della sua vita.L’opera presenta un’ariosità e una nitidezza che le opere precedenti non avevano. Bellini compie addirittura un salto di qualità inserendo un elemento molto particolare, ovvero il riquadro del trono, che si apre con una finestra. Questo obbliga l’osservatore a confrontarsi con quello che si vede in fondo, ovvero il castello di Gradana, che si trova fra Rimini e Pesaro. Si può capire quale lato del castello abbia visto e quindi riprodotto.È cambiata completamente la composizione del quadro: al centro c’è la Madonna con il bambino, mentre a lato vi sono dei santi (a sinistra San Paolo, a destra san Francesco), che sono inseriti in una struttura prospettica (disposizione delle teste). Elemento ripreso da Piero della Francesca.La pala di Pesaro segna anche l’incontro tra Giovanni Bellini ed Antonello da Messina: Bellini, dopo questa pala, incontra Antonello. Il sodalizio fra di loro è cementato dalla scoperta comune di Piero della Francesca: i due perciò hanno dei tratti in comune, che possono condividere nell’esperienza dello scambio artistico.