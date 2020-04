Architettura utopista

Nella seconda metà del ‘700 gli architetti francesi Boulè e Ledoux hanno realizzato progetti cartacei utopisti, impossibili da realizzare con gli strumenti di allora. Ad esempio Ledoux immagina Caus, la città dove era nato, nuova, più organizzata. Boulè invece progetta il cenotafio per Newton: il cenotafio è un edificio realizzato per commemorare un personaggio morto, in cui si possono trovare anche le spoglie del genio.In questo caso era stata prevista una tomba vuota dalla presenza simbolica, di fronte alla quale non bisogna pregare, ma ricordare il ruolo che ebbe tale personaggio in vita. L’architetto immaginò uno spazio sferico nel quale erano stati applicati dei fori, in modo che il soffitto riproducesse il sistema solare. Di giorno la luce entra e da quest’effetto, ma di notte, non poteva funzionare se non con una fonte di luce, una sorta di lampadario, una sfera armillare. Ai tempi non esisteva la luce elettrica e sta in questo il progetto utopistico.Questo tipo di architettura sembra in contraddizione con gli ideali razionalisti: può sembrare inutile un progetto che non può essere realizzato. In realtà tali artisti avevo la speranza che il progresso scientifico rapidissimo di allora permettesse di trovare una soluzione al progetto. Questi progetti posso quindi essere definiti futuribili.