Alberti, Leon Battista - Mantova

Le opere di Leon Battista Alberti a Mantova

Chiesa di San Sebastiano di Leon Battista Alberti

Basilica di Sant'Andrea di Leon Battista Alberti

Leon Battista Alberti giungerà a Mantova nel 1459, invitato dal, che intendeva abbellire la città in vista del Concilio.La chiesa è stata inizialmente concepita come cappella privata dei signori di Mantova, ed ha una facciata singolare.La parte inferiore della facciata si articola su ampie aperture ad arco ,che trasmettono all'insieme unLa parte superiore presenta delle, che si estendono per l'altezza dell'edificio.La facciata è conclusa da un timpano poggiante sull'architrave spezzata.L'interno è un chiaro esempio dia, che diverrà per gli architetti successivi normativo: è composto da un vano centrale cubico e coperto da una volta a crociera, da cui si dipartono tre corti bracci absidati di uguale misura.La grandiosa facciata con l'arco centrale a forbice richiama sia idei templi, sia gli archi trionfali romani.Questa basilica esprime a pieno la concezione architettonica di Leon Battista Alberti, in cui il legame con la classicità rende l'edificio monumentale ed eroico.