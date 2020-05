Van Gogh, Vincent - Vita e stile (2)

Van Gogh - Vita e stile

Il puntinismo e il divisionismo sono delle correnti definite post-impressioniste perchè presero le mosse dall’impressionismo pur superandolo. Tra i post-impressionisti vi era anche Van Gogh che conosceva e cercò di adottare sia l’impressionismo che il puntinismo, ma non vi riuscì a pieno. Fu così che diede vita a un linguaggio nuovo e a sé stante.Van Gogh fu infatti anche anticipatore di altre correnti, come dell’avanguardia.La vita di Van Gogh influenzò la sua arte, si può infatti affermare che vi è una sorta di coincidenza fra la sua arte e la sua vita dal momento che fu in grado di esprimere in arte il male di vivere, la propria inquietudine.Van Gogh strinse un rapporto molto stretto in particolare con il fratello Teo, che viveva a Parigi e con il quale diede vita a un carteggio di migliaia di lettere, dal quale si poterono comprendere varie cose del pittore dal momento che nelle lettere parlò anche dei propri stati d’animo e dei propri problemi.La produzione pittorica va dal 1884 al 1890. Il suo approccio alla pittura era lento e passava attraverso il disegno, fondamentale per Van Gogh; difatti, nei primi anni del 1880 l’artista realizzò solamente dei disegni, essendo un profano dell’arte, privo di formazione.Van Gogh dopo una vita di alti e bassi si suicidò nel 1890 e morì nelle braccia di suo fratello, il quale si sentiva estremamente in colpa dal momento che non era riuscito a dare serenità al fratello. Probabilmente questo enorme peso psichico, lo fece morire sei mesi dopo.