Van Gogh, Vincent - Ponte di Langlois e Caffè di notte

Van Gogh - Ponte di Langlois e Caffè di notte

Ponte di Langlois (1888)

Il caffè di notte (1888)

Dal Ponte di Langlois, realizzato nel 1888 da Van Gogh ad Arles, si può comprendere che avesse acquisito i fondamenti dell’impressionismo e che cercasse di interpretare a modo proprio la pittura en plain air.L’opera nonostante l’eccezzionale luminosità non è del tutto impressionista, il cielo è infatti uniforme, il riflesso sull’acqua è presente, ma la pennellata è costruttiva, non vi è infatti la leggerezza degli impressionisti.Van Gogh è però in grado di garantire luce, riflessi e dinamismo.La pittura è spontanea e le pennellate sono ricche di colore, come lo si può comprendere dalla vegetazione. Numerosi sono anche i dettagli, infatti la struttura del ponte è precisa, vi è anche un contorno vistoso come nelle stampe giapponesi, alle quali si ispirò.Van Gogh realizzò però anche molte situazioni al chiuso, con uno spazio claustrofobico.Il luogo in questione è un luogo di alienazione, difatti di notte si affollava di ubriaconi. L’ambiente era poi pervaso dal silenzio. Fra questi personaggi vi è anche il proprietario del bar, la figura in piedi, che sta guardando nel vuoto nell’attesa che i clienti se ne vadano per chiudere il bar dal momento che si era fatto tardi come si può comprendere dall’orologio che segna mezzanotte passate.L’ambiente è rappresentato attraverso una prospettiva dall’alto che deforma lo stesso, in particolare il tavolo. Bisogna infine notare anche la luce ha un aspetto materico.