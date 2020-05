Van Gogh, Vincent - Notte stellata e Campi di grano con corvi

Van Gogh - Notte stellata e Campi di grano con corvi

I campi di grano con corvi (1890)

Affetto da depressione Van Gogh nel 1889, decise di farsi ricoverare nell’ospedale psichiatrico di Saint Remì. Lì dipinse, in cui il pittore non governa razionalmente la propria mano, si può infatti facilmente leggere la sua inquietudine. In particolare la pennellata è molto materica e la stesura è vorticosa in particolare nel cielo e ondulata ad esempio sulle montagne, il mondo esterno viene quindi percepito da Van Gogh in maniera distorta.Oltre alla pennellata nervosa è significativo il fatto che il pittore utilizzi una tavolozza fredda. Taluni critici ritengono anche che i cipressi, gli unici elementi verticale a tagliere il paesaggio sviluppato orizzontalmente, siano un presagio di morte.Nel 1890 Van Gogh da Saint Remì si spostò a Auvers, nei pressi di Parigi, in un altro ospedale psichiatrico.L’ambientazione viene resa estremamente cupa dai corvi che si alzano in volo, a suggerire che la terra è vibrante, dalla strada che è estremamente contorta e che cerca di risalire ma si chiude, viene strozzata; non vi è quindi via d’uscita, infatti lo spazio, pur essendo aperto, è claustrofobico e infine dal cielo che da azzurro diventa nero, ad eliminare lo spazio.Van Gogh getta quindi il proprio male di vivere sulla tela in maniera estremamente spontanea. È il primo a riuscirci, fu infatti visto dagli espressionisti come un grande punto di partenza per una nuova pittura sia perché è in grado di passare direttamente dall’anima alla tela, ma anche perché rifiutò molti canoni. Un ulteriore aspetto in comune tra Van Gogh e gli espressionisti è l’utilizzo di colori antinaturalistici- Nell’opera in questione ad esempio il giallo del grano è troppo intenso e l’azzurro del cielo non è per nulla naturale.Significativo è anche il fatto che venga eliminata la spazialità, che la pittura sia materica e che questo era un luogo dove Van Gogh si recò varie volte per dipingere e dove si sparò.