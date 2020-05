Specificità di Edgar Degas tra gli impressionisti

All'interno del vario crogiuolo formato dagli artisti che si identificano nel movimento impressionista, il pittore parigino Edgar Degas si distingue principalmente per un approccio più tradizionale alla pittura. Nonostante anch'egli condivida con gli altri impressionisti l'interesse per la resa luminosa nelle sue variazioni, reminiscenze della sua formazione accademica emergono nella persistenza nell'utilizzo di disegno e prospettiva, oltre che nel rifiuto della tecnica "en plein air".Infatti, la pittura di Degas è una pittura d'atelier e mirata alla raffigurazione di interni, tra cui teatri, cafés chantants, bistrots e scuole di danza.Egli nutre anche un grande interesse per la fotografia e una passione smodata nei confronti del mondo ovattato e leggerissimo delle ballerine, di cui riesce magistralmente a cogliere la specificità.Ciascuno degli aspetti elencati è riscontrabile nell'opera "La Lezione di Danza", in cui, impiegando una prospettiva ribassata detta "dal buco della serratura", restituisce un'istantanea estremamente naturale di alcune giovani allieve ritratte in un momento di riposo a seguito di una lezione di balletto. La presenza di specchi e vetrate, oltre il colore bianco dei tulle, costituiscono degli espedienti funzionali ad amplificare lo spazio e ad accentuarne la luminosità. Infine, le assi del pavimento conferiscono alla scena un effetto prospettico di sfondato e di profondità.