Risposta artistica al secondo dopoguerra

Negli anni 50 si verifica un fenomeno che potremmo definire: globalizzazione linguistica,; ciò significa che il mondo ricerca un modo di espressione unitaria, una lingua con cui esprimersi, ed ovviamente prende parte a tale richiamo anche l’arte visiva, in Europa concentrata principalmente nei centri di Roma e Milano.Sono periodi molto importanti storicamente parlando, il peso della guerra si fa ancora sentire e l’intero mondo ha bisogno sia di evadere dalle precedenti sofferenze, ma soprattutto di poter esprimere il suo dolore passato e l’attuale condizione di instabilità. Nell’arte cominciano a spopolare i segni, gesti. Si perde l’interesse per il disegno pulito, realistico e curato nei dettagli, o anche per le precedenti forme di astrattismo che comunque avevano alla loro base il desiderio di voler esprimere una certa forma, seppur non mostrandone i tratti definiti. Con gli anni 50 invece gli artisti vogliono esprimere il loro mondo interiore, il loro grido di protesta davanti alla storia, e lo fanno appunto con “segni” sulle tele impressi con “gesti frenetici”. Sono esempio di questo i celebri “buchi” e “tagli” di Lucio Fontana.Fuori dall’Europa, è invece a New York che si ritrovano numerosi espressionisti astratti, i così detti “action painters”, come Jackson Pollock, famoso per una pittura sgocciolata. Oltre a questo tipo di pittura ne abbiamo più un’altra: la “color field painting” in cui grandi tele di canapa venivano ricoperte da più o meno vaste zone di colore, senza alcun interesse per il valore del segno e della materia. Tra questi pittori emerge il nome di Mark RothkoIn generale gli anni 50 vedono un'arte informale e fuori dagli schemi, espressione del sentimento comune rispetto ai passati disastri e presenti sconvolgimenti della storia.