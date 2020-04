Monet, Claude - Cattedrale di Rouen

Monet - Cattedrale di Rouen

Monet si recò nella gotica Cattedrale di Rouen, nel 1892, quando l’impressionismo era già tramontato. Ci rimase un paio di mesi. Potè così realizzare una prima serie di 20 tele della cattedrale. Successivamente ci ritornerà e arriverà a realizzare 50 dipinti della cattedrale. Alcune di queste tele, furono comprate da un collezionista francese di nome Paul Durand Ruel, che era anche un mercante d’arte che nel 1886 portò varie opere impressioniste negli USA, dove riscossero grande successo.Fu da questo momento che gli impressionisti iniziarono ad avere notorietà. Poi, di riflesso, ebbero successo anche in Europa.Monet prese in affitto una camera che si affacciava sulla piazzetta esattamente di fronte alla chiesa e che era al primo piano. Al piano terra dell’edificio vi era invece un fruttivendolo, a cui talvolta Monet chiese il permesso di dipingere a fianco del suo negozio.Monet decise di fare una serie di proprio di questa chiesa perché il gotico flamboyant è costituito da superfici multiformi, con molteplici punti luce, che creano anche effetti di pieno-vuoto. Il soggetto non è quindi fine a se stesso, viene invece sfruttato per studiare gli effetti di luce; è chiaro che l’obiettivo non sia solamente quello di rappresentare la chiesa perché non è rappresentata frontalmente, ma anche perché non viene rappresentata del tutto, mancano infatti ad esempio le torri e la cuspide. Quello che crea Monet può essere definito infatti taglio fotografico.Monet cercò di lavorare sull’effetto luce in varie condizioni atmosferiche e quindi in vari momenti della giornata. Preparava diverse tele. Abbozzava la situazione corrente, poi, nel momento in cui cambiava la condizione atmosferica, ne impostava un’altra e così via dicendo. Quindi le tele venivano lasciate incomplete. Il giorno successivo poi continuava le tele più adeguate ai momenti in cui dipingeva.Ad esempio esempio in condizione di pieno sole nel rosone e nella strombatura della porta, si formava un’ombra netta realizzata di blu-arancione. Quando invece il sole tramonta, il rosone è completamente in ombra e la luce si addensa in corrispondenza della strombatura.