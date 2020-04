Millet, Jean-Francois - Stile e vita

Millet, a differenza di Courbert e Daumier, mai utilizzò la propria arte in maniera provocatoria. La sua ispirazione artistica fu infatti la vita agreste. I suoi quadri furono rivoluzionari perché conferì ai suoi contadini una solennità e una dignità quasi eroica che verranno interpretati, in un clima segnato dalle lotte di classe, come un forte segno di emancipazione.In altri termini cercava di narrare la fatica e la dignità della propria classe sociale, fu infatti un contadino nato in Normandia, ma lo fece senza sentimentalisti ed esagerazioni, senza mostrare lo sfruttamento. La sua sincerità gli permise di essere rispetto a Courbert e Daumier quello più di successo.Il fatto che Millet desse dignità ai contadini infastidì moltissimo Napoleone III, salito al trono a seguito dei moti rivoluzionari del 1848, in quanto costui riteneva che i contadini dovessero essere considerati una classe inferiore, priva di dignità. Napoleone li paragona infatti a quei democratici che si vestono da signori, ma che non si lavano mai.Si formò alla Scuola di Barbizon, presso la foresta di Fontainebleau. Un’ambiente in cui la pittura paesaggistica era fondamentale. Inserì però nei paesaggi degli anonimi contadini, come si può comprendere daLe spigolatrici (1857)