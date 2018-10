Manet, Edouard - Il Bar delle Folies Bergère

Cenni biografici

Il Bar delle Folies Bèrgere è l'ultimo dei lavori più importanti al quale Manet lavora, realizzato tra il 1881 e '82. L'artista dipinge, da un punto di vista in prima persona, il bancone del locale con dietro la cameriera e un grande specchio che riflette tutti gli altri clienti benestanti seduti ai tavoli. Quest'opera è considerata il testamento artistico di Manet, perchè vi ha dipinto tutti i suoi temi ricorrenti e significativi come la natura morta e la rappresentazione del quotidiano. Con poche e veloci pennellate, sintetizza i personaggi ritratti nello specchio, come a suggerirne soltanto la presenza. Fa la stessa cosa con sé stesso, ritraendosi nello specchio la stessa sintesi impressionista. La cameriera invece, assume un espressione mutevole, compiendo così quel presupposto di ricerca dell'impressione di un attimo dell' Impressionismo . La tela fu accettata al Salon solo dopo la morte di Manet.Èdouard Manet nasce a Parigi il 23 gennaio 1832 in una famiglia benestante che fin dall'inizio non appoggia il suo prematuro interesse per l'arte. Dopo vari tentavi di dissuaderlo dall'intraprendere la strada artistica, il padre gli concesse di studiare ciò che voleva. Negli anni 50 ' lascia lascia l'atelier del suo maestro di accademia per viaggiare e scoprire i più grandi coloristi del passato come Tiziano, Tintoretto, Rembrandt e Velàzquez. Conoscerà Delacroix , dall cui opera ''Barca di Dante'' trasse degli importanti studi. Nel 1861 conosce Degas, con cui stringe una forte ma travagliata amicizia e con cui costituirà il nucleo fondamentale del gruppo di giovani artisti del Cafè Guerbois. L'artista intensifica la sua produzione en plein air e riuscirà a vendere a cifre elevate i suoi lavori, rifiutati categoricamente dal mondo accademico. Alle esposizioni Impressioniste egli non vi partecipo attivamente ne direttamente, ma fu una guida morale di forte impatto sui compagni. Giunto agli ultimi anni di vita, Manet rimase paralizzato alle gambe ma continuò a dipingere fino alla morte, sopraggiunta nel 1883.