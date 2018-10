Magritte, Renè - Opere

L'impero delle luci

La riproduzione vietata

L'uso della parola

Magritte è un altro surrealista. È belga ed è molto realistico e bravo a descrivere gli oggetti. Ciò che rappresenta sembra una fotografia a livello percettivo. Gioca sull’illusione ottica della nostra percezione. La vista inganna alcune volte e non ci fa vedere le cose come sono. Magritte gioca molto sulla percezione dell’uomo, che pensa di sapere tutto ed è superficiale.L’opera è costruita in due parti: sotto dove c’è la casa e lo specchio d’acqua, con la luce. Sopra c’è il cielo con la luce del giorno. C’è quindi il contrasto tra la luce del giorno e quella artificiale.Il dipinto ha tante chiavi di lettura: giorno e notte coesistono e possono rappresentare il subconscio, che è misterioso che si contrappone alla razionalità. C’è un senso di mistero. L’altra questione è anche che ciò si applica anche in maniera più universale: in una circostanza in cui sembra tutto chiaro, c’è qualcosa di misterioso; al contrario davanti ad una situazione misteriosa e spaventosa può esserci una luce di speranza. Il titolo significa che ci sono diversi tipi di luce che in qualche modo regnano nel nostro io.La tecnica di Magritte è sempre quella della vero-somiglianza: il dipinto sembra un po’ una fotografia. Come Anche qui c’è qualcosa di strano: c’è un uomo che si specchia; in primo piano c’è un libro, anch’esso riflesso. L’unica cosa che non si riesce a riflettere è l’uomo stesso perché l’uomo riflesso è il poeta Edward James. James è un poeta inglese che fa parte ad un certo punto del gruppo dei surrealisti; Magritte farà anche un altro suo ritratto. James si occuperà per 35 anni di costruire un giardino surrealista: il giardino dell’Eden. James è un artista a tutto tondo. Egli rimarca soprattutto sulla tematica dell’alienazione dell’uomo moderno: l’essere un po’ tutti uguali. L’unica cosa che non si specchia è l’uomo stesso perché è come se non si riconoscesse più nella modernità, sta perdendo il suo volto. James in particolare si lega ai surrealisti per il potere che ha il sogno e la psicanalisi. La sua vita si baserà sulla ricerca del figurativo del mondo dei sogni, che può ridare all’uomo un’identità.Magritte fa un dipinto di una pipa con sotto la scritta “questa non è una pipa”. Questo si avvicina al dadaismo, al nonsense; anche se in realtà si può riferire al fatto che pipa è un nome dato ad un certo oggetto, che si può dire in un altro modo; dice di andare oltre all’apparenza e con le parole si può negare l’evidenza. È una provocazione.