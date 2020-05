Guimard e Horta - Stile

Guimard

Horta

Guimard realizzò degli ingressi della metropolitana di Parigi attraverso l’art nouveau; ne sono degli esempio la Porta di Dauphine del 1910 e la porta della fermata di Place l’Etoile. Entrambe sono fatte di vetro, ferro e ghisa, i nuovi materiali legati allo sviluppo dell’industria. Significativo è però il fatto vi sia un disegno, un progetto estetico alla base di queste porte ed elementi propriamente decorativi, vi sono infatti dei racemi, una stilizzazione della natura, attraverso la linea ondulata, denominata linea a colpo di frusta.Inoltre dal momento che questa forma d’arte si ispira al mondo vegetale e floreale si parla di fitomorfismo (pianta forma). Interessante è anche il carattere della scritta metropolitana.L’art nouveau si diffuse anche in Belgio, in particolare a Bruxelles, come si può comprendere dall’Hotel Solvay di Horta, realizzato tra il 1895 e il 1900.In questo caso Horta si occupò sia di progettare la struttura architettonica, ma anche gli interni, come il corrimano e la ringhiera della scala che sono stati fatti artigianalmente con dei ganci, prodotti dall’industria, che li tengono assieme. Significativo è il fatto che l’artista cercò legni pregiati, perché ciò denota che Horta ebbe cura anche dei dettagli che si estendono anche sulle porte, sulle vetrate e sui soffitti. L’hotel può quindi essere considerato un’opera d’arte totale.