Gauguin, Paul - Aha oe feii? e Orana Maria

L’obiettivo di Gauguin era quello di allontanarsi dal mondo civilizzato e corrotto, decise così nel 1891 di spostarsi nella Polinesia francese, iniziò così il periodo polinesiano.In Aha oe feii? Come, sei gelosa?, realizzato da Gauguin nel 1892, vi è il cloisonne e la stesura a plat, cambiarono però i soggetti rispetto al periodo bretone.Per lo più il titolo è evocativo, nel senso che non descrive ciò che si vede e viene scritto anche nella lingua del posto.Gaugin in quest’opera lavorò come i simbolisti infatti riuscì a suggerire i sentimenti delle donne, le quali stanno parlando del loro amore in comune come si può intuire dal titolo simbolista.Vi è poi una nudità ingenua, priva di volgarità. Una delle due donne è in controluce e l’altra è in pieno sole. La sabbia, è illuminata dal sole, diventa infatti di un rosa antinaturalistico e nulla suggerisce la presenza del mare. Originale è anche l’angolatura, Gaugin si mise infatti in alto.L’opera La orana maria (Ave Maria), realizzata da Gauguin nel 1891, permette di comprendere il sincretismo.Le pure figure femminili lo sono anche interiormente sono infatti rappresentate come se fossero delle Madonne. Si può infatti parlare di sincretismo perché la donna tahitiana viene interpretata come se fosse una vergine con il bambino e con l’aureola, porta però il bambino come farebbe una donna polinesiana. Vi è quindi un incontro di culture. In particolare vi sono tre soggetti della pittura cristiana tradizionale, l’angelo, i pastori/magi in adorazione e la madonna tutti interpretati in maniera esotica.