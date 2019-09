Munch, Edvard - Stile e Opere

Espressionismo

I Bambini

Edvard Munch

Opere

La bambina malata

Sera sul viale

Adolescenza

Urlo

-l'Espressionismo, rifiuta il concetto di una pittura tesa al piacere del senso della vista, spostando la visione dall’occhio all’interiorità più profonda dell’animo umano.-Il termine espressionismo nasce infatti in netta contrapposizione all’Impressionismo.-L’artista è caratterizzato da un senso di inquietudine ed angoscia ( dovute a variabili fattori, per esempio in Munch motivi familiari legati all’infanzia) che si riflette nei suoi quadri.-L’intimità dell’artista, della persona, esce all’esterno attraverso l’opera: emergono paura e terrore, angoscia per il futuro.-Contesto della Belle Epoque, di grande raffinatezza nella quale i ricchi non si accorgono della Grande Guerra imminente, al contrario dell’artista. (sensibilità)-I quadri denunciano una situazione di grande incertezza e sfiducia del mondo.-Caratteristiche:Rifiuto accademismo, a favore di linguaggi espressivi.- Recuperano l’espressività di chi non è condizionato da motivazioni psicologiche e sociali:Immagini forti: Persone brutte, quasi mostruose che anticipano il futuro.‘’Malattia e pazzia furono gli angeli custodi della mia culla’’.-La sua vita fu segnata da eventi tragici: dal senso di morte. (la madre muore di tubercolosi, così come la sorella maggiore, il padre morì quando egli aveva appena 18 anni)-Non volle mai costruirsi una famiglia, sostenendo che non avrebbe voluto passare ai figli la tendenza familiare alla malattia.-Esempio lampante dell’espressionismo drammatico. (opposto ai fauves)-Ha segnato il modo di fare arte e trasmettere al mondo le proprie angosce.Cercò di descrivere le proprie emozioni in modo da generalizzarle, adattandole alla vita interiore di qualsiasi uomo.-Contesto: Belle epoque, liberty.-Presenta una ragazza e forse la madre.-Il dolore che scaturisce dal dipinto è dovuto di una delle esperienze tragiche che ha segnato la vita di Munch: morte della sorella.-L’artista è riuscito a rendere l’aria pesante, acre della stanza, intrisa dell’angoscia della morte che visibilmente affiora dal corpo pallido ed esangue della malata.-Effetto amplificato anche dalle finestre chiuse.-La ragazza sembra aver accettato l’idea di morte.-Colore: Grigio, pesante: non è un colore sereno ma graffiato con spatole e coltelli.-La pennellata è ruvida. (come in cezanne)-Rappresenta una situazione comune attuale per Munch.-Figure vestite di nero con facce bianche come cadaveri che fluttuano come zombi inarrestabili verso lo spettatore- La folla di persone è una sorta di corteo rappresentativo della società borghese, uomini col cilindro e donne con eleganti cappellini, tutti con gli occhi sbarrati e i visi informi e contratti in una fissità inquietante, personaggi ridotti a maschere, prigionieri di norme e convenzioni.-sulla destra procede silenzioso e si contrappone una figura solitaria e scura che cammina dando le spalle in senso opposto, controcorrente, allontanandosi. Quella figura metaforicamente incarna l’artista che si sottrae al controllo sociale e non chiede consensi né alla classe dominante, né alla massa; si allontana da una folla rumorosa, il cui trambusto è troppo per l'anima sensibile di un artista. Esprime il desiderio di un forte cambiamento politico.-Il Palazzo verso cui la strada si prospetta è lo Stortinget, il Parlamento che, in quanto luogo dove vengono emanate le leggi e stabilite le regole sociali, domina la scena e simbolicamente è posto a vigilare con le sue finestre/occhi dall’abbagliante luce gialla e bianca, sul rispetto dei valori borghesi.-Il quadro esprime l’idea di un mondo disperato evidenziando che però c’è sempre qualcuno che non si vuole adeguare.-Rappresenta il passaggio cruciale, di cambiamenti fisici e psicologici: passaggio di disagio.-La ragazza appare spaventata dalla paura di entrare nel mondo dei grandi.-E’ ancora bambina nel busto ma donna nei fianchi.-Copre il ventre nudo con le braccia. (primo ciclo)-La paura della ragazza si riflesse nella sua stessa ombra dietro di lei: rappresenta ciò che ha vissuto e ciò che l’aspetta.-A prima vista emerge l’affinità della sinuosità liberty: là leziosa, qua drammatica, sottolinea l’andamento complessivo del creato. (i fiordi, il cielo, la natura)-Un labirinto fatto di linee ondulate.-Gli elementi della natura si muovono, sono scossi da quel grido, ne vengono attraversati come da onde sonore; accolgono quel grido, ne risuonano, lo amplificano, lo restituiscono con tale forza che il protagonista è costretto a difendersi portando le mani alle orecchie.-Evidenzia come l’uomo sia una molecola che si adatta in maniera drammatica all’universo.l’uomo è quasi una larva.-Tutto è sconvolto, i colori sono esagerati, esasperati, il contrasto cromatico è talmente forte da colpire lo spettatore.-Ne emerge un tramonto inquietante.-Le due persone sullo sfondo non si sa chi sono.«Camminavo lungo la strada con due amici, quando il sole tramontò. I cieli diventarono improvvisamente rosso sangue e percepii un brivido di tristezza. Un dolore lancinante al petto. Mi fermai, mi appoggiai al parapetto, in preda a una stanchezza mortale. Lingue di fiamma come fiamme coprivano il fiordo neroblu e la città. I miei amici continuarono a camminare e io fui lasciato tremante di paura. E sentii un immenso urlo infinito attraversare la natura».