Destijl - Caratteristiche principali

De stijl

Sedia rosso-blu

Casa Schroder

Dove: A Leidaquando: Nel 1917 con la fondazione della rivista “De Stiji”, principale strumento di propaganda delle teorie artistiche del movimentoDa chi: Doesburg e MondrianIl nome: viene anche chiamato, soprattutto nei tre manifesti, Neoplasticismo.Lo scopo: produrre un cambiamento nella società e restituire all’arte un ruolo centrale al suo interno grazie alla sua capacità di incidere profondamente sulla vita e sui suoi modelli; armonia e rigore.Il linguaggio artistico: unificano le varie forme artistiche e fondano una nuova estetica basata sui principi matematici e geometrici, sull’importanza acquisita dalla funzionalità e sull’utilizzo di linee nere e colori primari.I principali esponenti sono: Mondrian, Oud, Rietveld, Severini.Rietveld: È il primo esponente a applicare i principi del movimento all’interno delle proprie opere.In quest’opera, che si ispira alla pittura di Mondrian, i vari piani e listelli della sedia sono elementi del tutto indipendenti l’uno dall’altro, caratteristica esaltata dall’uso dei colori primari e del non-colore nero, che vengono uniti per creare la sediaQuesto progetto architettonico si basa sull’esaltazione di piani ed elementi resa possibile dal colore, sulla compenetrazione di linee verticali e orizzontali, sul superamento del concetto di volume come elemento chiuso e compatto e sul sovvertimento del tradizionale impianto delle pareti fisse e degli arredi mobili: il piano terra viene quindi suddiviso in base alle funzioni dei diversi ambienti mentre il piano superiore viene suddiviso in molteplici spazi grazie all’inserimento di pareti scorrevoli che rendono possibili numerosissime combinazioni.