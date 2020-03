Cubismo analitico e sintetico

Cubismo analitico

CPubismo sintetico

Dalla collaborazione fra Picasso e Braque, a partire dal 1908, nasce il Cubismo analitico.In questa fase, la teoria alla base del cubismo si evolve: si comincia a pensare alla pittura non solo come rappresentazione della realtà ma come possibilità di ricreare un qualcosa di concreto, di riprodurre sulla tela non solo l’immagine di un oggetto ma anche la sua solidità, la sua consistenza fisica.L’oggetto non è più raffigurato utilizzando il punto di vista della prospettiva tradizionale, ma viene rappresentato contemporaneamente da più punti di vista – ad es. laterale, frontale, dal basso, dall’alto: cioè come se lo spettatore riuscisse a guardare l’oggetto davanti, dietro, di lato, sopra e sotto nello stesso momento.Per eccesso di analisi (ovvero di scomposizione, frammentazione) gli artisti della fase analitica approdano a una sorta di disordine caotico, quasi impossibile da comprendere.Per evitare il pericolo della perdita totale della riconoscibilità degli oggetti rappresentati, iniziano ad introdurre lettere e numeri dipinti o incollati sulla tela, al fine di orientare lo sguardo. Successivamente, incollando sulla tela frammenti del mondo concreto (collages) tentano di dare all’osservatore degli indizi che rimandano alla realtà.E’ in questa fase che avviene l’incontro con Gris, il quale dal 1911 aderisce al cubismo e inizia una radicale operazione di sintesi (inaugurando quindi la fase del cubismo sintetico in cui l’oggetto viene analizzato, scomposto ma poi riportato a una forma razionale e geometrica).L’opera di Gris si caratterizza per l’uso monocromatico dei colori. Nel cubismo sintetico di Gris il quadro è “un’architettura piatta e colorata” dove utilizza elementi rigorosamente geometrici. L’obiettivo è quello di rendere reale l’astratto ed è per questo che afferma: “Di un cilindro faccio una bottiglia”.