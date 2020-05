Courbet, Gustave - Analisi iconografica de "Gli Spaccapietre"

"Gli Spaccapietre di Courbet"

"Gli Spaccapietre", opera realizzata nel 1849 da Gustave Courbet, rappresenta uno dei manifesti dell'innovativo movimento realista francese, il quale culminerà nel 1855 con l'istituzione del Pavillon du Réalisme a Parigi.L'artista si distanzia dalla contemporanea scuola di Barbison per l'approccio assunto nei confronti del paesaggio,configurato nella sua sterile ossatura, spoglio, ostile e dalla funzione di semplice fondale.Protagonisti della tela sono infatti degli umili spaccapietre, il cui lavoro logorante e ripetitivo è sottolineato da un indugio minuzioso sugli abiti sdruciti, rattoppati, sulle mani nodose e dalla presenza di pentole e viveri in secondo piano, indizio di una piena giornata lavorativa. Al contrario, Courbet non si sofferma sui volti dei due uomini, in parte celati all'osservatore: in tal modo,ne evidenzia l'estrema anonimità e alienazione che accomuna entrambi.Con quest'opera, l'artista pare riaffermare la funzione sociale legata all'arte. La denuncia delle condizioni disumane dei protagonisti quasi assume maggior rilievo della raffigurazione stessa, la quale, ad esempio, presenta alcune imperfezioni nella distribuzione di pesi e volumi.L'azione rappresentata, estremamente umile, richiama quella delle "Spigolatrici" di Millet, cui è parallela.