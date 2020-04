Coubert, Gustave - Atelier dell'artista

L’Atelier dell’artista, straordinaria opera realizzata nel 1855, è il testamento artistico di Gustave Coubert (Ornans, 10 giugno 1819 – La Tour-de-Peilz, 31 dicembre 1877), un celebre pittore francese; difatti con quest’opera, l'Atelier dell'artista Gustave Coubert tenta di chiarire il proprio approccio alla realtà in maniera molto semplice.Gustave Coubert rappresenta se stesso al centro dell’opera con a destra la società come dovrebbe essere e come i borghesi si aspettano venga rappresentata, e con a sinistra la società come è realmente, costituita da proletari, barboni, cantastorie. Viene quindi rappresentata sulla sinistra la parte di società che soffre a causa di quella di destra. A dare questa idea di sofferenza è il il Cristo in croce, posizionato dietro la tela, che sembra vero.Coubert in questo contesto rappresenta un paesaggio così come faceva da giovane, difatti in giovane età, lui e altri pittori si trovavano nella foresta di Fontainebleau per rappresentarla così come la vedevano attraverso i colori in tubetto. Questi pittori nel loro complesso erano denominati Scuola di Barbizon.Gustave Coubert rappresenta quindi la realtà con gli occhi della nuda verità, senza interpretarla e con gli occhi sinceri del bambino, come suggeriscono la donna svestita e il bambino.