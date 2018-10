Cezanne, Paul - Vita (Riassunto)

È un post impressionista. Nasce ad Aix-en-Provence da una famiglia molto ricca; il padre è un banchiere. Da ragazzo frequenta il liceo insieme a Zola. Durante il periodo del liceo Zola disegnava benissimo e Cezanne scriveva poesie. Zola va a Parigi e nasce un rapporto epistolare tra i due. Cezanne si avvicina alla pittura. Il padre vuole che studi giurisprudenza e i due arrivano ad un confronto molto ostile; alla fine il figlio vince e viene mandato a Parigi, dove non passa l’esame di arte. Riprova l’esame di storia tradizionale e non lo passa di nuovo. Passa alla scuola delle arti svizzera, più aperta. La fortuna di Cezanne arriva alla fine della sua vita. Anche se partecipa alla prima mostra dell’impressionismo, è il meno impressionista di tutti; ha uno stile piuttosto personale. Si ritira in una vita solitaria, in cui diversi artisti lo andranno a trovare in pellegrinaggio in Provenza. Ad un certo punto Zola scrive un libro chiamato “L’opera”, dove scrive di un pittore nell’impressionismo che non trova successo e si suicida. Cezanne si sente chiamato in causa e spezza la sua amicizia con Zola. Successivamente la sua arte inizia a piacere; due anni prima della sua morte vengono fatte 2 mostre a Parigi dedicate alle sue opere. Queste verranno viste da Picasso, che ne rimarrà molto colpito.



Cezanne muore per una polmonite presa durante un temporale mentre dipingeva all’aperto.