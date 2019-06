Cappella di Notre-dame du Haut

Descrizione

Il brutalismo

Storia

Notre-Dame du Haut è una cappella sita a Ronchamp, a Belfort in Francia. E' stata realizzata dall'architetto Le Corbusier seguendo i canoni dell'architettura brutalista. Questa cappella viene tuttora considerata uno dei più celebri esempi dell'architettura religiosa moderna.Venne progettata a partire dal 1950 anche se i lavori cominciarono precisamente il 4 aprile 1954 e terminarono il 20 giugno 1955, dopo soli 5 giorni ricevette una benedizione, si parla quindi del 25 giugno 1955, e fu consacrata solamente l'11 settembre 2005.La costruzione, si trova sulla sommità di una montagna ed è in calcestruzzo armato. È costituita da un'unica navata di forma irregolare. Sui lati della navata il proggettista è riuscito a ricavare tre piccole cappelle indipendenti che si aprono in tre campanili di forma semi-cilindrica. La copertura della chiesa è realizzata con una gettata di calcestruzzo a dare l'impressione di una grande vela rovesciata.Al fine di diffondere un senso di leggerezza dell'insieme in tutto l'ambiente, la copertura non appoggia direttamente sulle pareti, bensì su pilastri molto corti che si perdono nella muratura delle stesse. Grazie a quest'invenzione, osservando il soffitto dall'interno, si percepisce un fascio di luce che penetra tra i muri e la vela in calcestruzzo, come se essa potesse quasi volar via da un momento all'altro. La costruzione può ospitare all'incirca 200 persone.L'architetto il giorno dell'inaugurazione affermò che il suo tentativo era quello di creare un luogo di silenzio, di preghiera, di pace e di gioia interiore".La cappella si rifa ai canoni del Brutalismo e allora bisogna specificare in cosa consiste questa corrente architettonica. Con la parola Brutalismo si definisce una corrente architettonica vista come il superamento del Movimento Moderno in architettura.Il termine nacque nel 1954 nel Regno Unito (Brutalism) e deriva dall'espressione francese "béton brut" che indica il cemento a vista e la sua disarmonica vista.Il Brutalismo impiega spesso la rudezza del cemento a vista (in francese appunto béton brut), le cui forme plastiche, evidenziano maggiormente la struttura. I volumi delle membrature risultano più accentuati, e soprattutto più robusti a tal punto che forma pervasiva e materiale grezzo vengono cooptati nello spazio unendosi in un linguaggio visivo di ampio spessore architettonico.Da queste forme di espressione architettonica innovative hanno preso spunto dapprima Alison e Peter Smithson in nghilterra assieme a James Frazer Stirling, autore della Facoltà di Storia dell'Università di Cambridge (1968). Negli Stati Uniti d'America Paul Rudolph (allievo di Walter Gropius ad Harvard), progettò nel (1963) la Scuola d'Arte e d'Architettura di Yale nel New Haven.Per quanto riguarda l'Italia: l'architetto argentino Clorindo Testa, di origini napoletane, è autore di due delle opere più significative del panorama brutalista internazionale; situate entrambe a Buenos Aires (la sede della Banca di Londra e la Biblioteca nazionale).