Art Nouveau - Caratteri principali

Art nouveau

Il contesto storico e le cause

Lo stile ornamentale dell'art nouveau

Il Jugendstil, ossia stile giovane, si sviluppa in Germania

Ambiti

Design

L’Europa sta vivendo un periodo di stabilità e di forte sviluppo industriale e che, come conseguenza, portarono il forte inurbamento provocando così, a seguito del massiccio trasferimento di masse contadine dalle campagne alle città, l’inarrestabile crescita della popolazione urbana e la necessità di ripensare l’idea di metropoli e di modernizzarne gli impianti, dando così vita all’urbanistica.L’Art Nouveau si diffonde in tutta Europa e in America fra il 1880 e il 1910, infatti la guerra e con la successiva ricostruzione il decorativismo venne eliminato a fronte di una maggior rapidità e funzionalità. Essa nasce come risposta all’esigenza della nuova classe sociale emersa, ossia quella borghese, di un nuovo gusto che si differenzi rispetto a quello aristocratico ed ecclesiastico e che sappia rispecchiare la loro estrazione sociale, caratterizzata da una cultura più pratica. Nasce così il bisogno di un’arte che concili funzionalità ed estetica; questo scopo viene primariamente perseguito dalla Arts and Crafts Exhition Society di William Morris il cui obbiettivo era quindi quello di conciliare la produzione industriale, e i relativi vantaggi dei suoi prodotti, con la produzione artigianale, ormai quasi scomparsa e che invece poteva fornire il valore estetico che al prodotto di fabbrica mancava, dando così vita alla nascita del designer e dell’art nouveau. Si tratta infatti di uno stile ornamentale caratterizzato da una chiara organizzazione geometrica, da colori con valore decorativo, dall’uso della linea dinamica -in grado di creare volume e dotata di profondo simbolismo-, dall’utilizzo dei nuovi materiali industriali -quali il ferro, la ghisa, il vetro e il cemento- e da un decorativismo molto arzigogolato che stilizza gli elementi naturali in quanto fortemente ispirato alla natura -sia perché non era più possibile ricorrere allo stile classico in quanto inadatto ai nuovi materiali sia perché tutto ciò che vi è in natura è estremamente bello e funzionale, ossia esse rispecchia la sintesi alla base di questo movimento- e che si basa sulla scelta delle arte decorativi come arti privilegiate e sull’dea di un’arte capace di entrare nella vita quotidiana di un ampio numero di persone attraverso la creazione di oggetto esteticamente curati. Esso assume diversi nomi e declinazioni i cui caratteri cambiano a seconda delle varianti nazionali.La Secessione viennese si sviluppa in Austria e i suoi protagonisti sono Otto Wagner e Josef Hoffmann.L'Art Nouveau o Style Guimard o Style Metrò si sviluppa in Francia e il protagonista principale è Hector Guimard.L'Art Nouveau o stile Horta si sviluppa in Belgio e il protagonista principale è Victor Horta e per il design Henry Van de Velde.Il Liberty o stile floreale si sviluppa in Italia.Il Modern Style si sviluppa in Gran Bretagna.Il Modernismo catalano si sviluppa in Spagna, o meglio a Barcellona, e il protagonista principale è Antoni Gaudì.Il neopalladianesimo si sviluppa nel Nord America dove l’Art Nouveau viene contaminata dal gusto eclettico degli americani che, più propensi al classicismo, realizzano principalmente grattaceli privi di eccessivi ornamenti.Il primo settore in cui si diffonde è quello relativo alla produzione e alla decorazione della carta da pareti e dei tessuti ma si estende inseguito anche alla tipografia, dando così il via alla pubblicità moderna tramite la nascita dei primi manifesti pubblicitari.Anche questo ambito viene eliminata la linea curva e vengono ideati prodotti in grado di conciliare l’ergonomia e la funzionalità dell’oggetto e il suo aspetto estetico. Ne sono un esempio.