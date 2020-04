San Francesco D'Assisi - Basilica

Basilica San Francesco d’Assisi

Stile

Struttura

Chiesa inferiore

cripta: quasi priva di luce.

Chiesa superiore

inondata dalla luce.

La Facciata

Situata ad Assisi (in posizione sopraelevata alle falde del monte subasio), creata dall’ordine mendicante, la costruzione iniziò nel 1228, fu consacrata nel 1253 e conclusa nel 1280.Nel 1997 fu danneggiata da un sisma e fu restaurata.: compresenza di stile gotico e romanico.divisa in due ambienti, uno superiore ed uno inferiore.a croce commissa;-vi è una solacon quattro campate;-ilè commisso e i bracci voltati a botte;-l’è semicircolare;-lesono poste lateralmente (aggiunte nel XIV sec.);-isono fusi con i pilastri e sono tozzi e massicci;-lesono ogivali e ribassate;-è simile ad una-l’è poligonale;-vi è uned un’a precedere l’l’aula circonda la, è divisa in quattro campate ed è utilizzata per le predicazioni;-sulle pareti vi è uno zoccolo murario sovrastato da alte finestre…-di fatto la parte superiore (al contrario della chiesa inferiore, molto buia) è-le pareti sono caratterizzate dagli(realizzati da Giotto) raffiguranti la vita di San Francesco.In stile romanico-umbro, è divisa in 3 registri:-quello inferiore dove è posto il(strombato e bipartito);-quello mediano, di forma rettangolare e caratterizzato da unnel centro;-quello superiore dove vi è il