Basilica di Santa Sabina

Struttura

Fu costruita tra il 422 e il 432 sull’Aventino;La realizzazione iniziò sotto il pontificato di Papa Celestino I e concluse sotto il successivo papa Sisto III.arte paleocristiana.1)la pianta di questa basilica è diversa dalle altre realizzate durante il periodo dell’”arte” paleocristiana;si nota subito infatti l’assenza del transetto, che rende la chiesa più “spoglia”;inoltre non possiede una facciata, bensì essa è inglobata nell’atrio che sostituisce l’antico nartece;2)le navate sono tre:la centrale è alta e stretta con ornamenti decorativi in marmo, posizionati tra una colonna e l’altra (calici, patène* di serpentino verde con sfondo di porfido rosso) e termina con l’abside semicilindrico;le due navate laterali sono invece molto più piccole rispetto a quella centrale;(*)patène: piatto largo e poco profondo, col bordo rialzato;3)a dividere le tre navate vi sono 24 colonne corinzie (di cui 21 risalenti al II secolo d.C.) con il fusto scanalato ed in marmo proconnesio*;al di sopra di esse vi sono archi a tutto sesto, elemento che lega il “pieno” sovrastante, al vuoto presente tra una colonna e l’altra;(*)Il marmo proconnesio (marmor proconnesium in latino) è una varietà di marmo bianco tra le più utilizzate nell'impero romano;4)la struttura generale dell’edificio è resa spoglia non solo dall’assenza del transetto, ma anche dai mattoni (risalenti al II secolo d.C.) impiegati per la costruzione delle pareti.5)alla basilica si accede lateralmente, mediante un piccolo portico a tre arcate.